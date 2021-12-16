Ким Чен Ын запретил северокорейцам смеяться и пить алкоголь из-за траура по Ким Чен Иру

Северокорейцам запретили смеяться, отмечать дни рождения, хоронить близких и пить алкоголь в связи с 11-дневным трауром по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Об этом сообщает RFA.

Житель северо-восточного приграничного города Синыйджу рассказал RFA, что власти запретили гражданам проводить досуг и совершать покупки. Источник добавил, что тех людей, которых ловили в состоянии алкогольного опьянения в дни прошлогодних трауров, арестовывали. «Они рассматривались как идеологические преступники. Их увозили и больше их никогда не видели», — отметил он.

«Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как он закончится. Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они попадают в траур», — рассказали изданию.