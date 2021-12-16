Азербайджан не присоединился к пункту декларации саммита «Восточного партнерства», касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси

По итогам VI саммита «Восточного партнерства» ЕС принята совместная декларация.

Азербайджан не присоединился к пункту декларации, который касается внутриполитической ситуации в Беларуси.

Азербайджанская Республика не присоединилась к параграфу 11 совместной декларации саммита «Восточного партнерства» от 15 декабря 2021 года, а в отношении любых операций «в затронутых конфликтом регионах», упомянутых в параграфе 8 приложения к декларации, сделала оговорку «без соответствующего запроса и согласования с Азербайджанской Республикой».

На саммите председатель Совета ЕС Шарль Мишель официально заявил, что Азербайджан не согласился с пунктом 11 совместной декларации в связи с внутриполитической ситуацией в Беларуси и выразил свою позицию по этому пункту.