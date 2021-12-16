Полный текст выступления Ильхама Алиева на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе

15 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялся VI Саммит Восточного партнерства Европейского Союза.

В Саммите принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на саммите.

Отметив успешное развитие связей Азербайджана с Европейским Союзом, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение документа «Приоритеты партнерства», парафированного между Европейским Союзом и Азербайджаном в 2018 году. Отметив, что 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершено, Ильхам Алиев выразил надежду на то, что работа над остальной частью документа будет закончена в результате переговоров, которые планируется провести в предстоящий период. Глава государства сказал, что Азербайджан подписал с 9 государствами-членами Европейского Союза, то есть третью стран-участниц структуры, документы о стратегическом партнерстве. Он отметил, что эти документы о стратегическом партнерстве, подписанные на двусторонней основе, демонстрируют характер наших связей.

Ильхам Алиев с удовлетворением напомнил о визите президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в июле нынешнего года в регион Южного Кавказа, в том числе Азербайджан, и встречах, проведенных с ним в рамках визита, подчеркнул, что в ходе них были подробно обсуждены региональные вопросы.

Глава государства поблагодарил президента Совета Европейского Союза за постоянное внимание к региональным вопросам, вклад в данные процессы и их поддержку. В этом контексте он особо отметил, что продолжавшиеся около 5 часов обсуждения между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, проведенные 14 декабря по инициативе Шарля Мишеля, прошли в конструктивной обстановке. Президент Ильхам Алиев подчеркнул вклад Шарля Мишеля в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Он также сказал, что эти переговоры, проведенные по инициативе Шарля Мишеля, были очень практичными и носили обстоятельный характер, здесь обсуждались такие вопросы, как нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитация и демаркация границ, прокладка транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной линии, отметил, что в конечном итоге они прошли эффективно и прагматично.

Ильхам Алиев сказал, что на VI Саммите Восточного партнерства между Арменией и Азербайджаном господствовала конструктивная атмосфера, особо подчеркнул роль Европейского Союза в создании такой атмосферы. Глава государства отметил, что важно не упустить эту возможность и, воспользовавшись представившимся шансом, продолжать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира в регионе.

Глава государства отметил, что в прежние годы руководство Армении обычно в ходе международных мероприятий выступало с необоснованными обвинениями против Азербайджана. Положительно оценив то, что на этот раз такого не произошло, Ильхам Алиев подчеркнул, что в свою очередь не высказывал непосредственно мнения против Армении. Глава государства сказал, что это свидетельствует о возникновении благоприятной почвы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы должны смотреть вперед, сказал Ильхам Алиев.

Коснувшись также роли Минской группы ОБСЕ, президент привлек внимание к тому, что на переговорах, проводимых в течение 28 лет, не было достигнуто никакого результата. Он отметил, что Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ ответа, соответствующего новой геополитической реальности, подчеркнул, что в этом контексте азербайджанская сторона считает, что Минская группа может оказать содействие в подготовке мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ, налаживании контактов между людьми, мерах по созданию доверия и других вопросах.

Коснувшись проблемы мин на освобожденных от оккупации территориях, Ильхам Алиев подчеркнул, что гражданское население Азербайджана страдает от мин, до сегодняшнего дня около 200 человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. В этом контексте он отметил важность оказания Европейским Союзом и государствами-членами технической и финансовой помощи Азербайджану для устранения проблемы мин.

Глава государства рассказал о сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетической сфере, отметил, что эти отношения также носят характер стратегического партнерства. Подчеркнув, что Южный газовый коридор протяженностью 3 500 километров является одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века, Ильхам Алиев довел до внимания, что после сдачи в эксплуатацию последнего компонента данного проекта – Трансадриатического трубопровода — азербайджанский газ стал поставляться в Европу. Он сказал, что азербайджанский газ уже поставляется в три страны Европейского Союза – Италию, Грецию и Болгарию. В будущем Азербайджан намерен расширить географию экспорта добываемого газа в направлении других стран-членов Европейского Союза. Подчеркнув, что азербайджанский газ поставляется на рынок Европейского Союза как надежный и новый источник, глава государства отметил, что последние события также свидетельствуют о важности диверсификации с точки зрения энергетической безопасности.

В заключение Ильхам Алиев еще раз поблагодарил президента Совета Европейского Союза за вклад в нормализацию армяно-азербайджанских отношений.