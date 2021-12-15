Алиев: Армения почти 30 лет чинила на оккупированных территориях геноцид

Международный суд объявил предварительное заключение в том числе в связи с нашей работой в отношении Армении. Я сказал бы, что на сегодняшний день решение, принятое данной структурой, сбалансировано. Если вы прочитаете рекомендацию, данную Армении, то, наверное, увидите более точные и настойчивые выражения. Что касается нас, то цель государственной политики в Азербайджане — нормализация отношений. Так что это наша позиция, и я открыто заявляю об этом.

Об этом сказал Ильхам Алиев в интервью испанской газете «El Pais», пишет АЗЕРТАДЖ.

«Что касается общественного мнения, то следует понять, что Армения на протяжении почти 30 лет чинила на оккупированных территориях геноцид против азербайджанского культурного наследия. Наши города и села разрушены до основания. Тысячи людей, включая журналистов из различных уголков Европы и мира, своими глазами видели то, что они сделали с нашими историческими памятниками, городами и селами. Агдама нет, Физули нет, они полностью разрушены, и все это – намеренное разрушение всех зданий и уничтожение наших религиозных памятников — было совершено не во время Первой Карабахской войны, а в период оккупации. 65 из 67 мечетей полностью разрушены. В оставшихся 2 мечетях они держали свиней и коров для оскорбления чувств азербайджанцев. Поэтому, естественно, многие люди в Азербайджане, в особенности, те, кто потерял родных, свои территории, питают негативные чувства к Армении. Это естественно. Было бы ошибкой, если бы я сказал «нет, война закончилась, давайте теперь станем друзьями». Это потребует времени. Однако вопрос в государственной политике. Я уже неоднократно говорил, что, несмотря на все эти трагические события в нашей истории, разрушения, Ходжалинский геноцид, мы должны перевернуть страницу. Если мы хотим смотреть в будущее, создать стабильную ситуацию, полностью минимизировать риск новой войны, то должны перевернуть страницу. Вот наша политика», — отметил президент.

«Что касается задержанных лиц, то после окончания Второй Карабахской войны Азербайджан раньше Армении освободил всех военнопленных. Международные наблюдатели могут подтвердить это. Задержанные в настоящее время лица не могут считаться военнопленными, потому что большинство из них в конце ноября, можно сказать, спустя 20 дней после окончания войны, были засланы на освобожденные от оккупации территории для совершения террористических актов. Они совершили эти террористические акты, в результате погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц. Поэтому они были задержаны и привлечены к ответственности. Некоторые из них были освобождены по гуманитарным соображениям. До сих пор мы освободили более 100 задержанных лиц. А те, кто совершил преступление, были осуждены. Таким образом, эти люди не могут считаться военнопленными ни по какой международной конвенции. Другой вопрос в том, что некоторые из задержанных лиц после возвращения нами – 10 из них мы вернули 10 дней назад — были арестованы в Армении. Это – серьезный сигнал для нас, этих людей, их родственников. Мы вернули их Армении, а они арестовали. Возможно, их подвергнут пыткам. У них достаточно жесткий опыт, так как то, что говорят наши пленные о чудовищных временах, проведенных в армянской тюрьме, свидетельствует о том, что эти люди будут подвергнуты страшным пыткам. Так что если мы вернем больше людей, они будут арестованы. Это – реальный факт, который можно подтвердить», — заявил лидер государства.