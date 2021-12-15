Президент Алиев: Мы хотим мира, достаточно войны

После окончания войны прошло больше года, и ситуация в целом относительно стабильная. Если мы говорим о территории в Карабахе, за которую несут ответственность российские миротворческие силы, то ситуация более стабильная, чем обстановка на армяно-азербайджанской границе. Причина в том, что Армения, к сожалению, не оставляет попыток взять реванш. Поражение во Второй Карабахской войне было очень болезненным для них. Это поражение, можно сказать, развеяло в пух и прах продолжавшуюся тридцать лет их военную пропаганду и идеологическую основу о “непобедимой армии”, “силе”, “смелости солдат и командиров”. Во время 44-дневной войны армянская армия была полностью уничтожена, и они вынуждены были 10 ноября прошлого года подписать акт о капитуляции, согласились возвратить территории, которые мы не вернули в 44-дневной войне. Поэтому в армянском обществе, ее политическом спектре видны признаки реваншизма. Понимая, что на территории, где несут службу российские миротворцы, возможности для этого нет, они пытаются совершать военные провокации на государственной границе.

Об этом сказал Ильхам Алиев в интервью испанской газете «El Pais», пишет АЗЕРТАДЖ.

«Еще один вопрос заключается в том, что государственная граница между Азербайджаном и Арменией не определена. Причиной было то, что сразу после восстановления независимости обеих стран произошла оккупация этой части Азербайджана. Поэтому ни физически, ни политически провести демаркацию и делимитацию границы было невозможно. Таким образом, когда в ноябре прошлого года закончилась Вторая Карабахская война, климатические условия на данной территории были иными, чем на других территориях. Это была высокогорная и заснеженная территория. В мае нынешнего года снег начал таять. Как только это произошло, Азербайджанская армия начала продвигаться к государственной границе и заняла позицию на государственной границе в соответствии с нашим пониманием того, где проходит эта граница. То есть, дело было именно так. К сожалению, Армения стала утверждать, что Азербайджан без всяких причин вторгся на территорию Армении. Таким образом, мы находимся на территории, которую считаем своей. Сразу после окончания Карабахской войны мы предложили Армении начать работу над демаркацией границ, создать совместную рабочую группу по делимитации и решить все споры, возникающие на территории, за столом переговоров. За год с лишним после окончания войны с армянской стороны было предпринято несколько попыток совершения военных провокаций на государственной границе. Все они были неудачными. В результате этих усилий они утратили свои военные позиции, а Азербайджан упрочил свои позиции на государственной границе. Аналогичный случай произошел в прошлом месяце. В то время они намеренно совершили провокацию против Азербайджанской армии, и это продолжалось несколько дней. В первые дни огонь не открывался, потому что азербайджанские солдаты объяснили им, что эта территория им не принадлежит, что им необходимо уйти, и они ушли. Однако они начали артиллерийские атаки против нас. Несколько человек у нас погибли и получили ранения. В настоящее время ситуация стабильная. Сами мы ничего не планировали, иначе не остановились бы. Столкновение, произошедшее 16 ноября, продолжалось менее дня. Началось утром и закончилось в 6-7 часов вечера. То есть, если бы мы спланировали это, то не остановились бы, потому что у Армении нет военных способностей, чтобы остановить нас где бы то ни было. У нас таких планов не было, поэтому мы остановились», — отметил президент страны.

«Мы хотим мира, достаточно войны. Мы хотим стабильности, прогнозируемости, хотим, чтобы не было риска каких-либо реваншистских попыток со стороны Армении. Поэтому мы будем внимательно отслеживать все их маневры, перегруппировки и все попытки создать военный потенциал, который может представлять угрозу для нас. Если увидим, что такое происходит, то немедленно устраним угрозу, и они это знают. Знают и международные игроки. Если увидим позитивную динамику, то, конечно же, воспользуемся этим и внесем свой вклад в укрепление мира.

Я неоднократно публично заявлял, что Азербайджан готов начать мирные переговоры с Арменией и работу над мирным соглашением. До сих пор никакого ответа от руководства Армении не последовало. На протяжении более шести месяцев я неоднократно выступал с такими заявлениями. Это показывает, что они не хотят мира, потому что в случае подписания мирного соглашения одним из его основных положений будет взаимное признание территориальной целостности обеих стран, а Армения не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана. Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и считает Карабах его неотъемлемой частью. Армения не говорит, признает она территориальную целостность или не признает. До Второй Карабахской войны они говорили, — их премьер-министр публично заявил, — что “Карабах – это Армения, и точка”. Это заявление по существу подорвало переговорный процесс и стало одним из элементов испытанного ими в прошлом году горького поражения. Но сегодня у Армения словно нет никакой позиции по данному вопросу. Мы предельно открыто говорим, что хотим немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному соглашению с Арменией. Как вы сказали, это будет соглашение не о прекращении огня, а полноценное мирное соглашение. Однако надеюсь, что европейским партнерам, наверное, удастся убедить Армению в бесперспективности такой позиции. Считаю, что без мирного соглашения с Азербайджаном они вновь могут пострадать в будущем», — сказал лидер государства.