Льюис Хэмилтон посвящен в рыцари

Принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона «Формулы-1», британского автогонщика Льюиса Хэмилтона.

Церемония прошла в Виндзорском замке, пишет «Лайф». Добавим, что о присвоении Хэмилтону рыцарского звания стало известно 31 декабря 2020 г. Льюис Хэмилтон стал четвёртым пилотом «Формулы-1», который был удостоен звания. Ранее через подобную процедуру проходили Джеки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джек Брэбем.

Отметим, что в это воскресенье Хэмилтон мог стать восьмикратным чемпионом мира, однако на последнем круге финальной гонки сезона пропустил вперёд Макса Ферстаппена и стал лишь вторым в общем зачёте.