Ильгар Мамедов возглавил Федерацию фехтования России

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Ильгар Мамедов избран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

Ранее Мамедов занимал должность первого вице-президента ФФР, он стал единственным кандидатом на пост главы организации. Он сменил на посту Александра Михайлова, возглавлявшего организацию с 2009 года, — передает ТАСС.

Ильгар Мамедов родился в Баку в 1965 году, в 1987-м он окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, в 2008 году — Дипломатическую академию МИД России. Спортсмен участвовал в четырех Олимпиадах, в двух из которых — в Сеуле в 1988 году и в Атланте в 1996 году — становился обладателем золотых командных наград, в 1989 году он выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.