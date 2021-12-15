Захарова приветствует контакты лидеров Азербайджана и Армении

«Приветствуем продолжение прямых контактов лидеров Азербайджана и Армении».

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Встреча лидеров состоялась вчера вечером. Информация о содержании дискуссии продолжает поступать. Мы, естественно, ее анализируем. Надеемся, что итоги состоявшихся обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России», — подчеркнула представитель МИД России, слова которой приводит АПА.