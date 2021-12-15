Карьера Серхио Агуэро оборвалась из-за проблем с сердцем



Аргентинский нападающий каталонской Барселоны Серхио Агуэро в домашнем матче двенадцатого тура чемпионата Испании против Алавеса (1:1) испытал проблемы с сердцем, после был срочно помещен под наблюдение медперсонала.

После длительных процедур обследований, итоговый вердикт был неутешительным — в 33-летнем возрасте форвард, на счету которого 663 официальных поединка, 379 голов и 118 голевых передач, был вынужден завершить свои выступления на профессиональном уровне, передает АзерТАдж.

Футболист, который выступал за аргентинский Индепендьенте, мадридский Атлетико, английский Манчестер Сити и каталонскую Барселону, провел 15 декабря 2021 года свою заключительную пресс-конференции, на которой с сожалением сообщил о завершении своей 19-летней карьеры.

Агуэро перешел в «Барселону» в качестве свободного агента. В мае футболист объявил о решении покинуть «Манчестер Сити», за который выступал с 2011 года, по окончании сезона.

В составе английской команды Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

Агуэро перебрался в Европу в 2006 году, в команду чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» за 23 млн евро из «Индепендьенте». Здесь забил 101 гол в 234 играх, побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА 2010. В июле 2011 перешёл в «Манчестер Сити» за 35 млн фунтов стерлингов. В дебютном сезоне помог команде выиграть первый чемпионский титул за 44 года, забив победный гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» на 94-й минуте в матче последнего тура. В 2012 году был признан игроком года по версии болельщиков «Сити». Является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити».

30 мая 2006 года «Индепендьенте» продал Агуэро в мадридский «Атлетико» за 23 миллиона евро. Клуб делал ставку на Агуэро, рассчитывал на него как на игрока основного состава и одного из лидеров команды.