«Барселона» проявляет настойчивость в намерении заполучить форварда «Боруссии»

«Барселона» не теряет надежды получить в свои ряды нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Для этого «каталонцы» используют любую возможность. По данным издания Mundo Deportivo, очередная возможность представилась 13 декабря. В Турине молодому полузащитнику «сине-гранатовых» Педри вручали премию Golden Boy.

По этому случаю мероприятие посетили президент «Барселоны» Жоан Лапорта и директор клуба Матеу Алемани. Там же присутствовал и агентом Холанна Мино Райола.

Стороны провели переговоры по поводу возможного трансфера. Лапорта попросил Ройолу снизить его комиссионные и заявил, что футболист станет важной фигурой в команде под руководством Хави.