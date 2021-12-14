Посол Сулейманов вручил верительные грамоты Елизавете II

14 декабря посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов вручил верительные грамоты британской королеве Елизавете II.

В день вручения верительных грамот в соответствии с королевскими традициями посол Элин Сулейманов был доставлен из посольства Азербайджанской Республики в Великобритании в Букингемский дворец на карете, запряженной лошадьми, в сопровождении Маршала королевского дипломатического корпуса Алистера Харрисона. В соответствии с правилами, введенными в последние два года в связи с пандемией COVID-19, королева Елизавета II провела встречу в режиме онлайн, отмечает АПА.

В начале встречи посол Э.Сулейманов передал королеве искренние приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Э.Сулейманов отметил, что испытывает большую честь от назначения послом Азербайджана в Великобритании и выразил надежду на дальнейшее углубление и укрепление отношений между двумя странами на новом посту.

В свою очередь, королева Елизавета II поблагодарила Президента Ильхама Алиева за приветствие и попросила передать главе Азербайджана приветствие и наилучшие пожелания. Она также пожелала успехов в деятельности посла Элина Сулейманова.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение тем, что на протяжении последних десятилетий двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией постоянно развиваются по восходящей линии, подчеркнули, что дальнейшее расширение и интенсификация связей отвечают интересам обоих народов.

Королева Елизавета II, проявляющая особый интерес к лошадям и коневодству, рассказала, что с восхищением наблюдала за азербайджанскими лошадьми на ежегодном Виндзорском Королевском конном шоу в Великобритании, и выразила пожелание увидеть азербайджанских лошадей на подобных шоу в Британии и в последующие годы.

После церемонии посол Элин Сулейманов был доставлен в посольство на карете с лошадьми.

Затем в посольстве Азербайджана в Великобритании был организован прием по случаю вручения верительных грамот. На приеме присутствовали послы ряда зарубежных стран в Лондоне, члены британского парламента, официальный представитель МИД Великобритании, представители дипломатического корпуса и представители прессы. В мероприятии также приняла участие торговый посланник британского премьер-министра в Азербайджане баронесса Николсон.

Выступая на мероприятии, заместитель Маршала дипломатического корпуса Эллисон Макмиллан пожелал новому послу Азербайджана в Великобритании успехов и выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между Британией и Азербайджаном во всех сферах. Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес особый вклад в развитие двусторонних отношений.

Элин Сулейманов подчеркнул, что отношения между Великобританией и Азербайджаном носят стратегический характер. Он отметил, что будет стремиться к дальнейшему развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Британией, построенных за последние три десятилетия на основе взаимного доверия и в духе дружбы, созданию новых возможностей сотрудничества между нашими странами. Посол также выразил признательность Елизавете II за вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Британией.