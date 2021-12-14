Эмин Амруллаев намерен заняться популяризацией баскетбола

Баскетбол в Азербайджане должен стать составной частью среднего и высшего образования. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом заявил новоизбранный президент Федерации баскетбола Азербайджана, министр образования АР Эмин Амруллаев.

Во вторник в административном здании министерства молодежи и спорта состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации баскетбола Азербайджана, в ходе которой был избран новый руководитель организации. Им стал министр образования АР Эмин Амруллаев, который на этом посту сменил прежнего руководителя Надира Насибова.

Новоизбранный президент федерации отметил, что баскетбол должен стать массовым видом спорта и развиваться в учебных заведениях.

«Прежде всего, благодарен за оказанное мне доверие. Также отмечу, что в мире еще не придумано такой формулы, благодаря которой можно развить баскетбол за короткое время. Одна из наших главных целей заключается в том, чтобы баскетбол стал неотъемлемой частью среднего и высшего образования в Азербайджане», — сказал Амруллаев.

Министр образования признал, что в баскетболе, как и во многих других видах спорта в стране, в настоящее время наблюдается застой.

«Основной причиной этого застоя является пандемия коронавируса. В ближайшее время будет разработан план развития азербайджанского баскетбола, и в течение шести месяцев он будет озвучен. Развитие баскетбола требует планового, систематического подхода, в том числе и формирования национальной команды. На начальном этапе следует провести анализ текущей ситуации и сделать соответствующие выводы», — подчеркнул Амруллаев.

Также он рассказал о возобновлении чемпионата Азербайджана по баскетболу.

«Чемпионат Азербайджана по баскетболу — это не цель, а инструмент. Это соревнование проводится для создания конкуренции. Тем не менее, нашей ближайшей целью является проведение национального первенства. Возможно, он начнется на две недели позже намеченного срока», — заметил Амруллаев.

Министр также подчеркнул, что одна из его главных целей на новом посту — продвижение азербайджанского баскетбола на международной арене, включение университетских команд в чемпионат Азербайджана.