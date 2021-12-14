Йенс Столтенберг поблагодарил Азербайджан

«Мы провели конструктивные обсуждения». Об этом сегодня на пресс-конференции после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет АПА.

Он отметил, что на протяжении долгих лет было налажено прочное партнерство, оно охватывало различные сферы.

«Азербайджан внес большой вклад в нашу миссию в Афганистане, сыграл важную роль в защите кабульского аэропорта, в эвакуации. Выражаю признательность за все эти ваши усилия и поддержку», — подчеркнул генеральный секретарь.

Столтенберг также добавил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что обе страны являются ценными партнерами для НАТО.