Азербайджан готов начать работу над мирным соглашением с Арменией, заявил Алиев

Азербайджан привержен установлению мира в регионе и готов начать работу над мирным соглашением с Арменией.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, пишет «Репорт».

По словам главы государства, в ходе встречи была обсуждена поствоенная ситуация на Южном Кавказу.

«Азербайджан привержен миру. Мы готовы установить активный диалог и заново учиться быть соседями», — заявил президент Ильхам Алиев, отметив, что в случае наличия доброй воли с армянской стороны, Азербайджан готов начать работу над мирным соглашением.