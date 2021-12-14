Микаил Джаббаров: Восстановление железной дороги Горадиз-Джульфа создает новые возможности для маршрута Азербайджан-Иран-Турция

Мы ожидаем открытия Зангезурского коридора для беспрепятственного движения транспортных средств и грузов между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот коридор окажет положительное влияние на экономику Азербайджана, особенно на развитие освобожденных от оккупации районов, охватывающих основную часть маршрута.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме, как сообщает Report.

“Этот коридор будет играть роль важного узла для транзитных маршрутов. Восстановление железной дороги Горадиз-Джульфа создает новые возможности для маршрута Азербайджан-Иран-Турция”, — сказал он.