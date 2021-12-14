Обнародована программа визита Ильхама Алиева в Брюссель

13 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель для участия в VI саммите программы «Восточное партнерство» Европейского союза.

В рамках визита сегодня в штаб-квартире НАТО состоится встреча Ильхама Алиева с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом. Ильхам Алиев примет участие в заседании Североатлантического совета, являющегося высшим органом НАТО. Встреча пройдет в формате «НАТО +Азербайджан».

В рамках визита Ильхам Алиев проведет двустороннюю встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Позже запланирована встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с участием Мишеля.