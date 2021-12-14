АБР: Азербайджан является лидером по вакцинации среди стран Центральной Азии

В настоящее время Азербайджан является лидером среди стран Центральной Азии по вакцинации населения против COVID-19.

Об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР), сообщает АПА.

Согласно данным АБР на 2 декабря, доля вакцинированного населения в Азербайджане превышает 50%, и по этому показателю страна является лидером в Центральноазиатском регионе. На втором месте Казахстан, на третьем Грузия, на четвертом Таджикистан. Самые слабые показатели вакцинации в регионе имеют Армения и Кыргызстан.

Отметим, согласно данным koronavirus.info, 54% населения Азербайджана прошли вакцинацию.

В целом, в развивающемся Азиатском регионе самые высокие показатели вакцинации в Сингапуре, Палау и Брунее.

Напомним, к Центральноазиатскому региону АБР относит Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан, Грузию и Армению.