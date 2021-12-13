Начался визит Алиева в Брюссель

13 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель для участия в VI Саммите программы «Восточное партнерство» Европейского Союза, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанцы, проживающие в Европе, вышли встретить Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Брюсселе. Они держали в руках плакаты со словами “Добро пожаловать, господин Президент!”, “Азербайджанцы Европы приветствуют Вас!”, “Азербайджан уважает всеобщие ценности!” на французском и английском языках, а также флаги Азербайджана и Европейского Союза.