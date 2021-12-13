УЕФА допустил грубую ошибку: жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно

Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно, сообщает пресс-служба организации. Мероприятие пройдёт заново 13 декабря в 17:00 мск.

Причиной данного решения стала ошибка при проведении жеребьёвки.

В пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии.

При этом, шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещён в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.