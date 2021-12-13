Ильхам Алиев: «Как этих слепых набрали туда?!»

Как можно не увидеть мяч, который прошел на расстоянии менее одного метра от линии ворот? Хорошо, ты не увидел, ты слепой, боковой судья тоже не видит, он тоже слепой? Как этих слепых набрали туда?! Почему мы сталкиваемся с этой позорной картиной именно на играх «Карабаха»?

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов футбольной команды «Карабах», вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

«Я знаю ответ на этот вопрос, и вы тоже знаете, и народ Азербайджана знает: несправедливость, двойные стандарты, предвзятое отношение не только к вам, но и к нашей стране. Вот и ответ. Если бы это случилось один раз или дважды, мы бы сказали, что, возможно, произошла ошибка. Но нет, это системная проблема», — сказал Ильхам Алиев.