Азербайджанские спортсмены завоевали 11 золотых медалей в Киеве



В Киеве (Украина) прошел профессиональный международный турнир по кикбоксингу WIZARD OPEN с участием 536 спортсменов из 12 стран.

В турнире, организованном Федерацией кикбоксинга Украины 10-12 декабря, наряду с Азербайджаном принимали участие представители Турции, Польши, Израиля, Грузии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Греции, передает «Репорт».

Девятнадцать азербайджанских спортсменов в ожесточенной борьбе завоевали 11 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых медалей. По количеству золотых медалей Азербайджан занял второе место после Украины, Армения – последнее.

Золото стране принесли Мухаммед Иманов, Эмиль Гумбатов, Хаял Дадашов, Амиль Мамедов, Эльнур Мустафаев, Рафик Бабазаде, Амин Гулиев, Эльвин Мамедов, Ринат Гияслы, Гашам Мамедов и Эльшад Шахбазов. Эльджан Алыкишиев, Эльмаддин Бахшалиев, Хаял Астанов завоевали серебро, а Вюсал Кязымов, Али Джафаров, Гусейн Гаджиев, Раван Абдуллазаде и Миргасан Ибрагим — бронзовые медали.

