Россия пригрозила «тяжелыми последствиями» в случае расширения НАТО на восток

Попытки расширения НАТО в восточном направлении могут привести к «тяжелым последствиям» для альянса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

По словам Рябкова, «дальнейшего расширения НАТО на восток быть не должно». Дипломат подчеркнул, что российские власти будут «стоять на своем», и если члены альянса «пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми».

Рябков также заявил, что Североатлантический альянс «ничем не аргументирует необходимость расширения членства» и «пытается отрицать правомерность вопроса о том, зачем НАТО двигаться куда-то на восток».

«Это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности», — добавил Рябков.