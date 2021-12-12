Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке Оливейра-Порье

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поздравил бразильца Чарльза Оливейру с победой, которую он одержал в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.

«Мои поздравления, чемпион, ты это заслужил», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Поединок завершился в третьем раунде после того, как бразилец успешно применил удушающий прием. Это 32-я победа в карьере Оливейры при восьми поражениях. Порье проиграл седьмой бой из 35.

Отметим, что до этого боя 32-летний бразилец одержал девять побед подряд.