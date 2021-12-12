Посол Турции: Мы свято чтим память Гейдара Алиева

Сегодня день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы свято чтим память Гейдара Алиева. Сегодня посольство Турции в Азербайджане и все его сотрудники возложили венок к могиле Великого лидера и помолились.

Об этом сказал в воскресенье журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сообщает Trend.

Он отметил, что выражает соболезнования азербайджанскому народу. Гейдар Алиев является лидером, предпринявшим важные шаги в построении современного Азербайджана, а также в глубокой истории турецко-азербайджанских отношений.

«Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев. Он является автором понятия «одна нация, два государства». Это основа турецко-азербайджанских отношений. Единственным завещанием общенационального лидера было освобождение Карабаха. Сегодня Карабах свободен. Гейдар Алиев спокойно спит в могиле», — заявил Джахит Багчи.