Оливейра защитил титул чемпиона UFC удушающим приемом



Бразилец Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье провели поединок на турнире UFC 269. На кону в этом бою стоял титул чемпиона мира в легком весе.

Победу удушающим приемом одержал Оливейра. Во многом это сенсационная победа, фаворитом считался победитель Конора Макгрегора и Джастина Гэтжи, передает Рен ТВ.

В первом раунде инициативу в поединке захватил Порье. Американец сразу продемонстрировал свое преимущество в ударной мощи, собственно, несколько раз Оливейра чудом не оказывался в нокауте. Но опыт помог чемпиону сдержать натиск претендента, хотя Оливейра пропустил массу «тяжелых» ударов. Впрочем, несколько раз он по Порье все же неплохо попал. Но по общему количеству выброшенных ударов раунд явно остался за американцем. Оливейра даже несколько раз падал после ударов, но потрясен он все же не был.

А вот вторая пятиминутка прошла уже по сценарию бразильца. Тот решил не искушать судьбу в размене ударами, поэтому сразу же перевел поединок в партер. Порье откровенно «выживал», поскольку Оливейра мог нокаутировать его практически в любой момент, оказавшись сверху. Особенно неприятными для Порье были удары Оливейры локтями.

Чемпион быстро понял, какая тактика приведет его к победе. Третий раунд он также начал с клинча, после которого оказался за спиной у Порье. Положение американца стало критическим после удушающего приема.

Порье отчаянно пытался освободиться от захвата Оливейры, висящего на его спине, но так и не сумел это сделать. В итоге он вынужден был постучать, признавая свое поражение.

Таким образом, Оливейра провел успешную первую защиту титула, после победы над Блаховичем.