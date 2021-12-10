Ф/к «Карабах» заработал в еврокубке 12 млн. 275 тыс. манатов



Стали известны средства, заработанные «Карабахом» в прошедшем отрезке Лиги конференций.

Подопечные Гурбана Гурбанова заработали 6 млн. 391 тыс. 500 евро или 12 млн. 274 тыс. 875 манатов.

Вице-чемпион Азербайджана получил за участие в еврокубках 3,3 млн. евро – по 100 тыс. евро за участие в каждом из квалификационных раундов и 3 млн. евро за выступление в групповом этапе.

«Карабах» заработал 1 млн. 832 тыс. евро за 3 победы и 2 ничьи в группе (за каждую победу 500 тысяч, за каждую ничью – 166 тысяч евро).

Агдамскому клубу принесло прибыль и то, что он занял второе место в группе. За это «Карабах» получит 325 тысяч евро.

На бюджете клуба отразится и то, что он занимает 12-е место в Лиге конференций с учетом рейтинга за последние 10 лет. В этой связи УЕФА выплатит «Карабаху» 934 тыс. 500 евро.