Зеленский наградил главу УЕФА орденом

Владимир Зеленский встретился с Александром Чеферином. Президент УЕФА приехал в Украину на празднование 30-летия Украинской ассоциации футбола, сообщает «Корреспондент».

Как заявил во время переговоров с функционером президент Украины — в Украине очень любят футбол, а потому визит Чеферина очень важен. Зеленский отдельно поблагодарил УЕФА за реализацию проектов развития футбольной инфраструктуры в Украине. И оказанную поддержку в реализации программ для детей – переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также Владимир Зеленский вручил Александру Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.