Азербайджан претендует на проведение чемпионата Европы по борьбе среди взрослых в 2023 году. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

Объединенный мир борьбы (UWW) утвердил Баку в качестве кандидата на проведение чемпионата Европы 2023 года по трем борцовским дисциплинам. Проведение континентального первенства планируется 17-23 апреля. Единственным соперником Азербайджана в борьбе за право проведения чемпионата Европы является Хорватия.

Как отметили в национальной федерации борьбы, в ближайшее время в Баку должна прибыть инспекция Объединенного мира борьбы, которая оценит степень готовности к проведению турнира и условия на предполагаемом месте проведения.

«Официального вердикта международной организации пока нет. Мы ждем инспекцию, после чего и будет объявлено место проведения чемпионата Европы 2023 года», — сказал пресс-секретарь федерации Сархан Мусаллы.