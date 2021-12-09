В Шушинском районе в результате подрыва на мине погибли двое рабочих (обновлено)

Стали известны имена погибших при подрыве на мине в Шушинском районе.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сегодня около 09:00 два человека, проводившие строительно-монтажные работы на территории села Дашалты, подорвались на мине.

В результате подрыва на мине погибли житель Гобустанского района Орхан Ханатов и житель Исмаиллинского района Вусал Гандиев.

Ведется расследование.

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В Шушинском районе в результате подрыва на мине погибли два человека.

Информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, в результате подрыва на мине погибли двое гражданских лиц, которые занимались строительными работами в селе Дашалты.

Ведется расследование.