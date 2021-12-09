Новогодняя кампания от Банка Республика: Оформи кредит наличными, получи 5% от суммы назад

Банк Республика, один из ведущих банков страны, в преддверии Нового года запустил очень выгодную кредитную кампанию, которая порадует клиентов.

Так, в рамках новой кампании клиенты смогут получить потребительский кредит наличными со ставкой от 15% годовых и получить обратно 5% от суммы кредита! Для этого достаточно будет потратить предоставленный на банковскую карту потребительский кредит в безналичной форме.

Отметим, что все клиенты, обратившиеся в Банк, смогут получить наличные потребительские кредиты на сумму до 50 000 манатов сроком до 48 месяцев без страховых взносов и без гарантии.

Акция продлится до 10 января 2022 года.

Одним из наиболее важных моментов является также то, что клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, смогут получить кредит непосредственно на свою карту, подав заявку онлайн, не посещая банк. Клиенты, заказавшие кредит онлайн, также смогут получить СКИДКУ 50% на КОМИССИЮ.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.