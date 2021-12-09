Мурадов: Российские миротворцы передали Армении и Азербайджану более 1,9 тыс. тел погибших в Карабахе

Более 1,9 тыс. тел погибших были возвращены местным органам власти Армении и Азербайджана российскими миротворцами с момента развертывания в Карабахе. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов.

«Более 1 960 тел погибших руками миротворцев были возвращены местным органам власти Армении и Азербайджана. По сей день продолжаем поисковые мероприятия», — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что более 100 военнослужащих с обеих сторон были освобождены из плена и возвращены на родную землю.