Лавров в разговоре с Мирзояном настаивал на скорейшей делимитации и демаркации

Министерство иностранных дел России представило детали телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, с российской стороны ударение сделано на необходимости обеспечить скорейший запуск работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией.

Российский министр также подчеркнул необходимость перевода в практическую плоскость договоренности в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание уделено ходу реализации сочинских договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года.