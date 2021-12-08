Григорян заявил об общих с Азербайджаном подходах по ж/д-сообщению

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, представляющий страну в армяно-российско-азербайджанской рабочей группе по разблокированию региональных транспортных коммуникаций, заявил о наличии общих подходов по задействованию железнодорожного сообщения с Азербайджаном.

«По железной дороге, скажу откровенно, есть общие подходы, так как наши переговоры и обсуждения касаются железнодорожной линии от Ерасха до Горадиза. Эта линия важна тем, что позволяет получить связь с Ираном из Ерасха, и это звено, связывающее с грузинской железной дорогой», — сказал Григорян в ходе правительственного часа в правительстве. Его слова приводит «Спутник».

По его словам, это позволит найти инфраструктурное решение регионального значения.

Вице-премьер отметил также, что в случае разблокирования коммуникаций, дороги будут находиться под юрисдикцией и суверенитетом той страны, по территории которой они проходят. Ранее это подтвердил и российский вице-премьер Алексей Оверчук.

В январе этого года после переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана была создана рабочая группа, которую возглавили вице-премьеры трех стран. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через две страны.