Микаил Джаббаров избран президентом Федерации борьбы Азербайджана



Состоялась очередная отчетно-выборная конференция Федерации борьбы Азербайджана (AGF).

На мероприятии, проведенном в Министерстве молодежи и спорта был избран новый президент федерации, передает АПА.

По итогам голосования на 4 года президентом федерации был избран министр экономики Микаил Джаббаров. Он сменил на этом посту Намига Алиева, исполнявшего обязанности президента с 2018 года. До него AGF возглавлял бывший министр налогов Фазиль Мамедов.

Отметим, в 2017-2021 годах М.Джаббаров был президентом Федерации фехтования Азербайджана, на последней отчетно-выборной конференции его сменил Балакиши Гасымов.

М.Джаббаров в настоящее время является президентом Федерации бадминтона Азербайджана. Сегодня и в этой федерации будет проведена отчетно-выборная конференция.