В России признали законным засекречивание имен чекистов, причастных к репрессиям 1930-х годов



Верховный суд России (ВС) отказался признать незаконными положения указа президента РФ, которые позволяют засекречивать имена причастных к репрессиям сталинских времен сотрудников НКВД. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты». Речь идет об указе 1995 года «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

Напомним, иск в ВС подал в сентябре историк Сергей Прудовский, который занимается исследованием харбинской операции НКВД — массовыми репрессиями против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги. В ходе этой операции были расстреляны более 21 тыс. человек.

В 2019 году по запросу Прудовского было рассекречено дело Татьяны Кулик, расстрелянной как «японская шпионка» в 1937 году. Кулик была реабилитирована, однако должности, фамилии и подписи сфабриковавших ее дело остались под грифом «секретно».

В обосновании этого суды четырех инстанций вплоть до Верховного ссылались на упомянутый указ президента и секретный приказ ФСБ, охраняющий личные данные сотрудников контрразведки. Убедившись, что указ написан противоречиво, так как позволяет отнести к контрразведчиками сотрудников НКВД, Прудовский потребовал отмены положений указа и подал иск к президенту.

Выступившие в качестве представителей президента сотрудники ФСБ настаивали, что отмена положений указа ставит под угрозу обороноспособность страны. Суд встал на сторону ответчика и в удовлетворении иска отказал.

Осенью Управления ФСБ по Ивановской и Тульской области отказались предоставить Прудовскому доступ к архивам НКВД 1937–1938 гг, так как раскрытие имен чекистов якобы может «повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды».