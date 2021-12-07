Суд ООН отказал Армении и удовлетворил иск Азербайджана

Международный суд ООН в Гааге не удовлетворил иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Об этом говорится в сообщении на сайте инстанции.

Согласно сообщению, организация также отклонила иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана».

МС заявил, что Ереван не смог предоставить обоснованные доказательства по указанным вопросам.

Кроме того, Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) принял временное решение о принятии неотложных мер по иску Азербайджана против Армении.

Как сообщает АПА, решением суда Армянское государство должно принять неотложные меры в связи с группировками и отдельными лицами в Армении, выступающими с призывами к насилию на этнической почве.