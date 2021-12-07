Толкнувший журналиста майор Ровшан Джахангиров получил выговор

Майор Госпогранслужбы Ровшан Джахангиров наказан за оказанное на оператора давление на похоронах военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС, передает Qafqazinfo.

Было отмечено, что произошедший на церемонии инцидент был расследован, и Ровшан Джахангиров получил выговор за грубое поведение.

Отметим, что во время церемонии сотрудник «Baku TV» захотел взять комментарий у начальника ГПС Эльчина Гулиева, однако ему помешал майор Р.Джахангиров, который оттолкнул оператора.