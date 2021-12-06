Таджичку оштрафовали за оскорбление мужчины, который домогался ее на улице



В Душанбе 25-летнюю женщину-блогера Манижу Назарову оштрафовали на 420 сомони ($37,2) за оскорбление мужчины, который домогался ее на улице, пишет таджикская служба Радио Свобода.

Инцидент произошел 3 декабря в Душанбе. Назарова рассказала, что она переходила дорогу, когда неизвестный молодой человек схватил ее за руку. «Я сказала – что ты делаешь, а он меня обматерил. Я записала это и сказала ему несколько резких слов на эмоциях. В УМВД посчитали мои слова оскорблением, оштрафовали и опубликовали мою фотографию на своем сайте», – сказала она.

Девушку вызвали в ОМВД района Фирдоуси. По ее словам, там вопрос о штрафе не поднимался, а молодому человеку посоветовали подать на нее жалобу, чтобы ее оштрафовали. Его арестовали на пять суток «за безнравственные действия».