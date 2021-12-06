Два пилота «Формулы-2» госпитализированы после столкновения на трассе



В минувшие выходные на Гран-при Саудовской Аравии состоялись гонки «Формулы-2». Опасная трасса со слепыми поворотами стала настоящим испытанием для молодых пилотов. Первая гонка обошлась практически без эксцессов.

Но уже во второй из-за ошибок и столкновений трассу покинули сразу семь участников. А третья, основная, началась с жуткой аварии. Болид стоявшего на решетке третьим Тео Пуршера из академии Альфа Ромео не тронулся с места, и в него влетел уже набравший приличную скорость Энцо Фиттипальди, стартовавший с 18-го места.

На трассе сразу появился красный флаг и выехала машина скорой помощи. Через 20 минут стало известно — оба пилота доставлены в больницу на вертолете, оба находятся в сознании и смогли подать зрителям знак руками.

Уже к вечеру один из них даже написал о своем самочувствии.

«В целом я в порядке. Пока не знаю, закончился ли для меня этот сезон. Но это не самое важное: авария была действительно серьезной, а Энцо травмирован. Желаю ему скорейшего выздоровления!», — сообщил Пуршер.