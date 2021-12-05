Акар: Турция будет стоять рядом с дружественным и братским Азербайджаном

Турецкие военные внесли значительный вклад в защиту прав человека и мира на региональном уровне в ряде стран по всему миру, усердно работая на честных и универсальных принципах.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, находящийся с визитом в Катаре.

По его словам, турецкие вооруженные силы в Азербайджане и Ливии, в том числе в Сомали, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в других странах, в соответствии со своей историей и культурой, упорно работая в рамках честных и универсальных принципов, внесли значительный вклад по правам человека и мира в регионах.

Хулуси Акар отметил, что Турция и дальше будет стоять за дружественные и братские страны.