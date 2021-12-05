Коротченко: Армения – троянский конь в ОДКБ

На днях в Москве прошло заседание рабочей группы по разблокированию транспортно-экономических связей, на котором, как по итогам сочинских трехсторонних переговоров анонсировал Владимир Путин, должны были быть озвучены решения по транспортному взаимодействию. Однако после заседания секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что сторонам пока не удалось прийти к консенсусу и заседание продолжится.

Свое мнение о позиции армянской стороны «Москва-Баку» озвучил политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко:

— Армения в очередной раз показывает свою недоговороспособность и нежелание осознавать существующие реалии, которые наступили после второй Карабахской войны. Очевидно, что до брюссельского саммита 15 декабря Ереван сочинские договоренности реализовывать не будет.

По всей видимости, заручившись в той или иной форме поддержкой Европейского Союза и стоящими за европейцами Соединенными Штатами Америки, Пашинян и его правительство будет по-прежнему отказываться от практической реализации как трехсторонних заявлений, так и тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Это реалии, и, к сожалению, они таковы.

Мы видим, что нынешний правящий режим в Ереване да и Армения в целом по-прежнему ментально находится в 1994 году, когда она оккупировала порядка 20 процентов азербайджанских территорий. И вопрос недоговороспособности Армении — это проблема, которую придется решать всем тем, кто реально заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе.

Пашинян год пытается дезавуировать трехстороннее заявление, под которым стоит его подпись и четко указано, что Армения должна делать. После сочинских договоренностей Ереван продолжает играть в ту же игру.

Российскому руководству, на мой взгляд, все-таки пора проявить большую жесткость в отношении Еревана. Армения недоговороспособна сейчас, она не будет договороспособна и в будущем. В этой связи только политика санкционного давления – политического, экономического – способно как-то отрезвить Ереван. Пашинян сейчас начал большую геополитическую игру с тем, чтобы в перспективе полностью лечь под Европу, США. Просто быстро он это сделать не может. Мы наблюдаем за консолидацией антироссийских сил в Ереване. Целый ряд политиков, представители так называемых широких масс все чаще и чаще обвиняют в своих проблемах Российскую Федерацию.

Армения хочет, чтобы Россия таскала для нее каштаны из огня. Но этого не будет.

Армения сегодня с геополитической точки зрения – пешка, которая ходит e2 – e4, на большее она не способна. Разве что на провокации в локальном масштабе. Поэтому все претензии Армении на некий статус, некое вовлечение в глобальные мировые процессы, навязывание своей точки зрения, — все это нереально. Все эти притязания не подтверждены ни реальным статусом, ни возможностями Армении – в политике, экономике, военном потенциале.

Очевидно, Армения будет превращаться в страну-изгоя. Страны ОДКБ, по крайней мере, многие из них, на саммите Организации экономического сотрудничества поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности. Такую же позицию занимает Белоруссия. И Россия, которая прекрасно знает цену Пашиняну. В этих условия Армения будет дрейфовать на Запад.

Мы знаем, что самое большое посольство США в мире находится в Ереване, в Армении действует огромное количество спонсируемых западными странами некоммерческих организаций. Армянская политическая элита вместо того, чтобы элементарно наводить порядок в своей собственной стране, работать, а не митинговать, вытаскивать Армению из болота, в которое она за 30 лет попала, по-прежнему грезит идеей «Великой Армении».

Армения — глубоко больная с точки зрения диагноза, который можно поставить ее политической элите, обществу, страна. Поэтому без жестких принудительных мер в отношении нее, мне кажется, эта страна будет по-прежнему занимать неконструктивную позицию по отношению к своим соседям.

Военные клыки у Армении вырваны, теперь у нее нет потенциала для масштабной войны, но как локальный провокатор она будет действовать. Будет пытаться столкнуть российских миротворцев с азербайджанскими военнослужащими. Думаю, в ближайшее время Армения эту роль будет играть весьма усердно.

Сам же Запад использует Армению в качестве инструмента против России. Он хочет войти на Южный Кавказ. Его не устраивает та роль, которую Россия занимает в данном регионе. Запад прекрасно понимает, что дестабилизация Южного Кавказа – это лишняя головная боль для России, и он будет делать все, чтобы эта головная боль у Москвы была. На этом фоне понятно, что Пашинян будет опираться на поддержку влиятельных кругов США и в странах ЕС.

Кстати, как известно, на антироссийский, русофобский «Саммит демократий», который сейчас организуют Соединенные Штаты, не приглашены ни России, ни Азербайджан. Мы туда, естественно, не поехали бы. Тем не менее факт остается фактом — нас не пригласили. Зато пригласили Армению.

Армения – это троянский конь в ОДКБ. Троянский конь США и Запада в целом. И мы должны с большой долей настороженности следить за теми событиями, которые сегодня происходят в Армении. Нынешние власти Армении недружественны Российской Федерации. Все окружение Пашиняна до того, как попасть во власть, отметилось русофобской риторикой. И мы должны прекрасно понимать цену этим людям.

В свое время мы, в России, думали, что Украина никуда не денется. А теперь братский нам народ находится под пятой тоталитарного режима в Киеве. Я не провожу аналогии с Арменией, здесь вопрос по-другому рассматривается. России надо определяться по отношению к Армении, занимать жесткую позицию. Это первое.

Во-вторых, мы должны избавиться от тех догм, которые нам активно навязывает армянское лобби. На мой взгляд, нам надо формировать славяно-тюркский геополитический союз, который реально отвечает интересам России. Очевидно, Путин именно такой работой занимается, когда развивает отношения с Турцией, которые хотя и весьма противоречивы, но в любом случае мы находим точки соприкосновения. Невзирая на то, что поставки «Байрактаров» на Украину нас категорически не устраивают. Нас не устраивает позиция Турции по Идлибу. Нас не устраивает позиция Турции по Ливии. Но несмотря на это, мы активно развиваем отношения — в экономике, в военно-техническом сотрудничестве. Это сложный и противоречивый мир. Вот он такой. Здесь нет черно-белого, нет поляризации, которая наблюдалась еще 50 или 100 лет назад. Мир сейчас другой. И в этом мире Россия должна выстраивать такие союзы, которые будут объективно работать на ее долгосрочные национальные интересы. А таким интересам России, я считаю, и отвечает осмысление, попытка выстраивания геополитического славяно-тюркского союза, направленного на сдерживание США и Запада и выстраивание отношений, более выгодных для России в стратегическом плане ее развития вперед. В этом сложном мире нам нужны точки опоры, пусть даже ситуативные союзники или партнеры, с которыми мы можем сдерживать усиливающееся давление Запада.

Нужно понимать, что в этой глобальной геополитической игре Армения и ее элита играет уже не на стороне России. Она уже сидит на трех стульях – американском, европейском и российском. И впереди мы можем увидеть разные неприятные для нас сюрпризы. Поэтому в отношении Армении Россия должна проявлять максимальную осторожность, необходимо, я считаю, усилить разведывательно-аналитическую оценку относительно того, что будет происходить в Армении.

Армения сегодня – ситуативный союзник России. И в зависимости от ситуации она может поднять совершенно другие флаги. Это мы уже наблюдаем на митингах оппозиции в Ереване.