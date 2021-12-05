На турнире UFC боец азербайджанского происхождения Рафаэль Физиев нокаутировал Брэда Ридделла



В поединке основного карда проходящего в Лас-Вегасе турнирапо смешанным единоборствам UFC Vegas 44встретились 12-й и 14-й номера рейтинга UFC в легком весе – новозеландец Брэд Риддэлл и уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, сообщает Prosports.kz.

В третьем раунде Физиеву удалось провести удар ногой с разворота в голову соперника. Видя, насколько Риддэлл потрясен, и как Физиев стремится добить оппонента, рефери Херб Дин не стал медлить с остановкой поединка и зафиксировал победу Рафаэля техническим нокаутом на отметке 2:20.

Эта победа стала для Рафаэля Физиева 11-й в профессиональной карьере при 1 поражении (его рекорд в UFC – 5 побед и 1 поражение). В профессиональном рекорде Брэда Риддэлла теперь 10 побед и 2 поражения(в том числе 4 победыи 1 поражениев UFC).