Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о несостоявшейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили сожаление в связи с тем, что не удалось провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Стокгольме.

«Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении под их эгидой в Стокгольме», — говорится в заявлении посредников Минской группы, размещенном на сайте ОБСЕ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В заявлении также указывается, что сопредседатели «выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже».