Хикмет Гаджиев расскажет про Карабах на Международном саммите по стратегическим связям в Стамбуле

В конгресс-центре «Халич» в Стамбуле 11 декабря стартует двухдневный Международный саммит по стратегическим связям (Stratcom Summit ’21).

Организатором мероприятия выступает Управление по связям Администрации президента Турции, передает «Анадолу».

Саммит соберет воедино государственных деятелей, политиков, известных экспертов в сфере стратегических коммуникаций, ученых, руководителей аналитических центров, журналистов из более, чем 30 стран мира.

На саммит приглашены более 3 тыс. человек. В списках докладчиков 112 имен, 41 из которых — представитель международных организаций.

На открытии саммита выступит глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

К участникам мероприятия обратится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На саммите будут обсуждаться такие вопросы как: стратегические связи, публичная и цифровая дипломатии, дезинформация, кризисное управление, коммуникационные кампании, правительственные связи, новые медиа, связи с общественностью, анализ соцсетей, национальный брендинг, новые тенденции в коммуникационных технологиях, стратегический маркетинг, медиа-бюджеты, влияние алгоритмов на человеческую жизнь, опросы общественного мнения, политическая коммуникация.

В первый день саммита с речью на тему: Карабах: связь одной победы» выступит помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайлоглу проинформирует участников мероприятия о достижениях современной Турции, реализации транспортных, инфраструктурных и коммуникационных проектов.

В рамках саммита будет организована в целом 21 дискуссионная панель с участием высокопоставленных представителей международных организаций, таких как: НАТО, Европейский Союз, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ООН, ЮНИСЕФ, Программа ООН по окружающей среде, Программа развития ООН.

Также на саммите выступят высокопоставленные представители турецких компаний, таки как: TOGG, Turkish Airlines, и др.

Кроме того, на специальной сессии выступит глава Общества Красного полумесяца Турции Керем Кыник, который расскажет об опыте страны в области гуманитарной помощи и кризисных коммуникаций.

Представители TRT и агентства «Анадолу» на специальных сессиях проинформируют о последних веяниях в сфере общественного вещания.

В рамках саммита состоится дискуссионная панель на тему: «Тренды Youtube и поколение Z», на которой будут обсуждены привычки молодого поколения, зависимости от цифровых устройств.