Азербайджанские каратисты получили лицензию на Всемирные игры

Два азербайджанских каратиста получили лицензию на участие в XI Всемирных играх, которые пройдут в следующем году в США.

Как сообщили «Report» в Национальной федерации карате Азербайджана, право на участие в соревнованиях заслужили Ирина Зарецкая (68 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг).

Спортсмены заслужили это право, заняв почетные места на чемпионате мира в Дубае. В мундиале Зарецкая завоевала золотую медаль, а Гурбанлы — бронзовую.

Другие лицензии на Всемирные игры, которые пройдут в июле 2022 года в США, будут выданы на основе рейтинговых очков.