В Турции запланировано проведение ультрамарафона

В провинции Балыкесир на северо-западе Турции 4-5 декабря пройдет V ультрамарафон «Ида».

Мероприятие будет организовано под патронажем муниципалитета города Эдремит на горном массиве Каздаг, считающемся вторым крупнейшим источником кислорода в мире.

В рамках ультрамарафона состоится 114-километровый забег «Ида Ультра», 66-километровый забег «полуультрамарафон» («Half Ultra»), 36-километровый забег «Беги, Зевс» (Run Zeus») и сельский забег «Полярный медведь» на дистанцию 15 км.

В забегах ожидается участие около 1 700 спортсменов из 25 стран.

Маршрут забегов пролегает среди живописных пейзажи Каздаг с его эндемичными видами растений, через знаменитый Алтарь Зевса, по историческому Римскому мосту, вдоль каньона Шахин Дереси, столетних поселений, водопада Сютювен, оливковых садов, горячих источников и других природных и культурных богатств.

Ожидается, что забеги завершатся в течение 24 часов.

По словам организаторов, среди иностранных участников преобладают спортсмены из Ирана, России и Украины.

Также в соревнованиях примут участие бегуны из стран Америки, Алжира, Туниса и Великобритании.

До настоящего времени 10-12 процентов из общего числа прошедших регистрацию на забеги спортсменов — иностранцы.

Организаторы добавили, что целью проведения ультрамарафона является привлечение большего числа иностранных спортсменов в регион.