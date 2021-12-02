Макрон оскорбил Джонсона

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним — цирком.

«Мы ведём взрослые беседы, но до и после он [Джонсон] кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну страну, вместе с которой мы могли бы делать огромное количество вещей, которой руководит клоун», – цитирует Макрона «Лайф» со ссылкой на Le Canard enchaîné.

Как уточнила газета, французский президент позволил себе эмоциональное высказывание во время своего визита в Хорватию 24-25 ноября. Это произошло после того, как Макрон и Джонсон обсудили по телефону ситуацию с мигрантами, которые в очередной раз стали жертвами крушения лодки, пытаясь добраться через Ла-Манш до британских берегов.