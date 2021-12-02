Гусман: Я приехал в Россию полностью вакцинированный, но мне не дают QR-код

Режиссер Юлий Гусман в интервью для YouTube-канала RTVI заявил, что антиваксеры, в том числе актриса Мария Шукшина и многие его знакомые, «несут полный бред».

«Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Это ужасно, я как врач вам говорю, это тяжелейшая смерть. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, несут полный бред», — заявил Гусман.

Он назвал вакцины лекарством от смерти и уточнил, что уже привился иностранной вакциной Pfizer, так как на тот момент находился за границей. Он положительно оценил введение системы QR-кодов и уточнил, что к этому надо относиться аккуратно, чтобы не вызвать негативную реакцию со стороны общественности.

По его словам, в России ему не дают QR-код, так как он привит зарубежной вакциной. Гусман считает, что подобная «игра в политику» неуместна в период глобальной пандемии.

«Я приехал в Россию полностью вакцинированный, но мне не дают QR-код, потому что их вакцины мы не признали. Они нашу тоже не признают. Вот эта игра в политику во времена такого страшного всемирного несчастья, как пандемия, мне кажется отвратительной и унизительной», — подчеркнул режиссер.