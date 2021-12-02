Роналду могут вызвать в прокуратуру для допроса

Прокуратура Турина может допросить форварда команды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ранее игравшего за «Ювентус». Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Прокуратура подозревает, что руководство «Ювентуса» не внесло часть зарплаты Роналду в финансовую отчётность. Речь идёт о периоде локдауна 2020 года, когда футболисты клуба согласились на снижение выплат.

Ранее сообщалось, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи находятся под следствием. Их подозревают в предоставлении ложной финансовой отчётности.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года, в конце августа он вернулся в «Манчестер Юнайтед». В составе туринского клуба нападающий стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за «Ювентус» португалец забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.