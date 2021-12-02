Байрамов: Армения всё ещё не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана

«Вызывает серьезную обеспокоенность то, что Армения продолжает нарушать свои обязательства, предусмотренные в трехстороннем заявлении».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Он отметил, что завершение конфликта создает уникальные возможности для создания добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном:

«Завершение конфликта дает возможность создать добрососедские отношения и наладить межгосударственные связи между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения и признания территориальной целостности и суверенитета, неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Азербайджан неоднократно подчеркивал готовность к этому и сразу после завершения конфликта сделал несколько практических шагов в одностороннем порядке. Армения же всё ещё не ответила на это. Вызывает серьезную обеспокоенность то, что Армения продолжает нарушать свои обязательства, предусмотренные в трехстороннем заявлении. Армения всё ещё не выполнила требования заявления от 10 ноября, не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Нужно положить конец задержке в восстановлении всех экономических и транспортных связей в регионе. Это принесет большую экономическую пользу всем сторонам, будет способствовать созданию важной атмосферы доверия и нормализации отношений в постконфликтный период».

Министр подчеркнул, что Зангезурский коридор будет служить не только беспрепятственной перевозке людей, транспортных средств и грузов между основной частью территории Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и восстановлению транспортных связей между Азербайджаном и Арменией в обоих направлениях, миру и сотрудничеству, откроет беспрецедентные возможности для всего региона.